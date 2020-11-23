Собянин заявил о сглаживании ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице наблюдается сглаживание ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил Сергей Собянин.

По его словам, столичные врачи диагностируют минимальное за несколько недель число пациентов с пневмонией.

"Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%", – сказал мэр столицы в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Собянин отметил, что ограничения в Москве из-за коронавируса необходимы.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург – 2 926, на Московскую область – 971. За последние сутки подтвержден 361 летальный случай, всего по стране умерли 36 540 человек.

Ранее ученые заявили, что COVID-19 может стать причиной выпадения зубов. Исследователи взялись за изучение этого вопроса после жалоб пациентов.