В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Кроме того, пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 8 455 человек.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни было зафиксировано у 5 917 заболевших.

В России за сутки выявили 25 173 новых случая заражения COVID-19

В Москве подтвердили 6 866 новых случаев COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 429 человек, отмечали в Оперштабе.

В столице наблюдается сглаживание ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сравнивая действующую ситуацию с COVID-19 с весенней, градоначальник подчеркнул, что в настоящий момент она носит более длительный характер, однако более контролируема. Он также отметил, что, в отличие от весеннего периода, в настоящий момент сохраняются практически все отрасли экономики.