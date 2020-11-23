В Москве за сутки госпитализировали 1 341 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтверждено 6 866 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки госпитализировали 1 341 пациента с COVID-19. На ИВЛ в столичных больницах находятся 429 человек.

"12,1% среди заболевших – дети, 42,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 917 (23,5%) заболевших. Всего в стране зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией.

