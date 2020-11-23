COVID-19 чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 64 лет – Попова

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Работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще заболевают COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста – от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", – уточнила Попова.

Глава ведомства добавила, что надо усилить контроль за антиковидными ограничениями. "Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", – добавила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая коронавирусной инфекции.

Ранее говорилось, что все вакцины от коронавируса в РФ включат в список жизненно важных лекарств.