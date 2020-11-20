Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

20:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" оценил эффективность мер против COVID-19.
"Мы много принимали неприятных решений по ограничению деятельности в городе. Эти меры все равно дают свой результат", – заявил мэр.
Он отметил, что меры связаны с ограничениями работы ночных клубов и заведений, переходом на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, а также с продлением сроков дистанционного обучения старшеклассников.
В Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года в развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. При этом ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку.
Также власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря. Данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения коронавируса. Учащиеся 1–5-х классов по-прежнему будут посещать занятия очно.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Москва выделит 10 миллиардов рублей на вакцинацию горожан от коронавируса. Это позволит всем москвичам бесплатно получить прививку от COVID-19.
За последние сутки в столице подтвердили 6 902 новых случая коронавируса. За это же время госпитализировали 1 489 пациентов с COVID-19. В больницах Москвы на ИВЛ находятся 423 человека.
В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 5 836 человек
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