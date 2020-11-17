Собянин выделил допсредства на противодействие COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств для мероприятий по противодействию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Для противодействия вирусу будет дополнительно выделено свыше 960 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Данные средства пойдут на финансирование работы резервных госпиталей и обсерваторов. Также переведенные в непрерывный режим работы специалисты, ухаживающие за постояльцами домов престарелых психоневрологических интернатов, получат дополнительные денежные выплаты.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Москва выделит 10 миллиардов рублей на вакцинацию горожан от коронавируса. Это позволит всем москвичам бесплатно получить прививку от COVID-19.

Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун добавил, что уже сейчас ведется активная подготовка к внедрению вакцины в гражданский оборот, завершается формирование сети прививочных кабинетов.