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Общество

13:23

Собянин выделил допсредства на противодействие COVID-19

мэр Москвы Сергей Собянин медицина общество финансы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств для мероприятий по противодействию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Для противодействия вирусу будет дополнительно выделено свыше 960 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Данные средства пойдут на финансирование работы резервных госпиталей и обсерваторов. Также переведенные в непрерывный режим работы специалисты, ухаживающие за постояльцами домов престарелых психоневрологических интернатов, получат дополнительные денежные выплаты.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Москва выделит 10 миллиардов рублей на вакцинацию горожан от коронавируса. Это позволит всем москвичам бесплатно получить прививку от COVID-19.

Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун добавил, что уже сейчас ведется активная подготовка к внедрению вакцины в гражданский оборот, завершается формирование сети прививочных кабинетов.

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