Мурашко назвал долю тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Михаил Мурашко заявил, что в регионах РФ доля тяжелых больных с COVID-19 составляет порядка 11%. Об этом министр здравоохранения сообщил во время президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"В российских субъектах порядка 11% пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. Со средним тяжелым течением болезни – порядка 46%", – пояснил он.
Мурашко также отметил, что в России свободно около 82% реанимационных коек из 31 тысячи. Все они готовы к приему пациентов.
"Регионы уже научились распоряжаться коечным фондом. Пациентов своевременно выписывают и переводят на долечивание", – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по COVID-19. На прошлой неделе они были зафиксированы в 13 субъектах, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях.
Она также отметила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще заболевают COVID-19.
За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая коронавирусной инфекции.
В России за сутки выявили 25 173 новых случая заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: