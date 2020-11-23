Собянин оценил ситуацию с оказанием медпомощи в Москве

17:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин заявил, что в столице продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи.
"В Москве продолжают напряженно, но стабильно оказываться все спектры медицинской помощи: экстренная помощь, плановая помощь, работа скорой помощи, амбулаторного звена, поликлиническая помощь", – рассказал мэр в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Собянин также заявил, что в Москве наблюдается сглаживание ситуации с коронавирусом. Он отметил, что столичные врачи диагностируют минимальное за несколько недель число пациентов с пневмонией.
Сравнивая действующую ситуацию с COVID-19 с весенней, градоначальник подчеркнул, что в настоящий момент она носит более длительный характер, однако более контролируема. Он также отметил, что, в отличие от весеннего периода, в настоящий момент сохраняются практически все отрасли экономики.
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