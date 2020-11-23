Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве выявляют минимальное за несколько недель число пациентов с пневмонией. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мэр добавил, что по сравнению с весной текущая ситуация с COVID-19 носит более длительный, но контролируемый характер.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург – 2 926, на Московскую область – 971.

Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией.