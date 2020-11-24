В Роспотребнадзоре рассказали, как быстро при COVID-19 возвращается обоняние

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Потеря обоняния и даже вкуса — типичный симптом заболевания коронавирусом, который встречается в 87% случаев, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По данным специалиста, средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса у заболевшего составляет около 8 дней.

"У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин", – отметила Пшеничная в беседе с ТАСС.

Спикер подчеркнула, что потеря обоняния возникает в 87% случаев заражения коронавирусом. При этом свыше 50% пациентов отмечают потерю или искажение вкуса.

Ранее Пшеничная назвала "самый грозный симптом" коронавируса. Отмечалось, что сочетание респираторных признаков болезни с потерей обоняния в период пандемии чаще всего указывает на развитие COVID-19.