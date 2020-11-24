В Роспотребнадзоре рассказали о "самом грозном симптоме" коронавируса

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Назван "самый грозный симптом" коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТАСС.

"Самый грозный симптом - появление на фоне респираторных симптомов одышки", – заявила специалист.

Пшеничная отметила, что в случае появления одышки стоит незамедлительно обратиться к врачу.

По словам специалиста, сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в период пандемии чаще всего является признаком развития COVID-19. При этом подобное сочетание симптомов может быть следствием и других заболеваний.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский сообщил о возможном влиянии COVID-19 на раковые клетки в организме. Он рассказал, может ли коронавирус положительно воздействовать на раковые опухоли.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни было зафиксировано у 5 917 заболевших.