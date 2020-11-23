ВОЗ выдвинула версию о нескольких "нулевых" пациентах с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил во время брифинга, что не исключена версия, что изначально было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных", – пояснил он.

Райан добавил, что все чаще появляются информация о том, что COVID-19 находят в различных странах. Он также отметил, что не сомневается в естественном происхождении вируса. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе были зафиксированы в 13 российских регионах, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще других заражаются COVID-19.