ВОЗ: Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 млн

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Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 65 миллионов. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Отмечается, что всего в мире зафиксировано 65 007 974 случая заболевания, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным COVID-19.

В ВОЗ добавляют, что за сутки подтверждено более 403 тысяч случаев коронавируса, умерли 6 348 человек.

В России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. В 6 065 (20,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки госпитализировали 1 404 пациента с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 462 человека.