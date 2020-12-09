Власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Власти Петербурга готовы смягчить ограничительные меры в случае улучшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
"Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения меры могут быть усилены", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.
После этого около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники. Они заявили, что намерены продолжать принимать посетителей. Также сообщалось, что некоторые заведения планируют работать "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.
Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов сообщил, что власти рассматривают дополнительные меры поддержки для ресторанов, кафе и баров, которые могут пострадать в связи с приостановлением работы в новогодние праздники. Он отметил, что у администрации города еще достаточно времени для обсуждения принятия новых мер поддержки, которые помогут работникам заведений не потерять работу.
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