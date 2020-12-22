Москвичей призвали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина рекомендовала москвичам не приглашать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год из-за риска распространения коронавируса.

"Уже встречаются объявления о том, что к вам придет Дед Мороз с антителами. Родители должны понимать, что до вас у него было много таких визитов, а вирус может остаться на его одежде", – приводит слова Сметаниной РИА Новости.

В связи с этим специалист рекомендовала праздновать Новый год в ограниченом кругу, а не в большой компании. Также в праздники нельзя забывать о правилах профилактики, напомнила она.

"Нужно соблюдать правила личной гигиены, лучше всего гулять в местах, где мало людей, например в лесу или на даче. Если вы кашляете и чихаете, то стоит прикрываться не ладонью, а локтем", – сказала она.

Эксперт также рекомендовала чаще проветривать помещение и сразу обращаться за помощью специалистов при появлении симптомов ОРВИ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. При этом она уточнила, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.