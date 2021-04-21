Светлана Разворотнева: Я выступаю в защиту тех, кто не может позволить ипотечный кредит

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева дала личную оценку посланию Президента Федеральному Собранию РФ. Она предложила обеспечить граждан доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения на съем жилья.

"Послание Президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы – масштабные и очень важные задачи. Сбережение народа России – высший национальный приоритет и с этим трудно не согласиться. Изменения коснутся медицинской, образовательной сфер, а также мер социальной поддержки семьи и детей. Я очень рада, что Президент затронул вопросы, которые волнуют меня так сильно", – отметила Разворотнева.

Она также добавила, что кабмин по-прежнему идет по пути субсидирования строительного сектора, а не самих пользователей жилья. По ее словам, ипотечный кредит развивается благодаря льготам, однако, в настоящее время субсидии на ипотеку скорее помогают банкам.

"Общество же поделилось на тех, кто может себе позволить кредит, и тех, кто не может. Я выступаю в защиту последних. Тем более, что у малообеспеченных граждан отсутствует реальная возможность просто получить крышу над головой", – подчеркнула она.

Разворотнева также добавила, что в мире для решения данной проблемы используют рынок наемного жилья. Она отметила необходимость развития сектора доступного жилья для социального найма.

Ранее в открытом письме, адресованном правительству РФ, она предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения.