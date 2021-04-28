ЦБ и Минфин разрабатывают варианты регулирования ипотеки по плавающим ставкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центробанк и министерство финансов прорабатывают различные варианты регулирования ипотечных кредитов по плавающим ставкам, рассказала руководитель департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы получили достаточно много предложений от банковского сообщества, как они видят это регулирование, ограничение рисков заемщика. Сейчас мы прорабатываем с Минфином совместно, как будет выглядеть регулирование с тем, чтобы оно защищало интересы клиентов и при этом было приемлемым для банков", – заявила Данилова.

Ранее Владимир Путин поручил кабинету министров и Банку России подготовить поправки, регулирующие изменение сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Отмечалось, что изменения вносятся для ограничения возможных рисков для заемщиков.