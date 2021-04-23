ЦБ РФ отозвал лицензию у Проинвестбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России с 23 апреля отозвал лицензию на банковские операции у пермского Профессионального инвестиционного банка, сообщает пресс-служба регулятора.
Центробанк принял такое решение, поскольку банковская организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Помимо этого, банк завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Также организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
В Центробанке указали, что большую долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность и имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, чтобы обеспечить формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.
Банк России не раз направлял в адрес Проинвестбанка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 315-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у столичного "Нефтепромбанка". Сообщалось, что организация занимала 201-е место в банковской системе РФ.
До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного коммерческого банка "Геобанк". Организация являлась участником системы страхования вкладов.
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