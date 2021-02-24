ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать клиентов о мошенничестве

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Банк России призвал кредитные организации активнее уведомлять клиентов о мошеннических действиях злоумышленников.

"Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег", – отметили в ЦБ.

Также там порекомендовали бросить все ресурсы на оповещение пользователей о мошенничествах. В регуляторе подчеркнули, что особенно важно предупредить об этом людей с ограниченными возможностями.

Ранее Банк России допустил начало перечисления зарплат при помощи системы быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году. Первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что следует проработать вопрос защиты россиян и придумать, как минимизировать риски при переводе денег.