ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать клиентов о мошенничестве

24 февраля, 19:12
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России призвал кредитные организации активнее уведомлять клиентов о мошеннических действиях злоумышленников.
"Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег", – отметили в ЦБ.
Также там порекомендовали бросить все ресурсы на оповещение пользователей о мошенничествах. В регуляторе подчеркнули, что особенно важно предупредить об этом людей с ограниченными возможностями.
Ранее Банк России допустил начало перечисления зарплат при помощи системы быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году. Первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что следует проработать вопрос защиты россиян и придумать, как минимизировать риски при переводе денег.
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