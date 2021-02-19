ЦБ попросил банки ускорить переход на Систему быстрых платежей – СМИ

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Российские банки призвали ускорить подключение сервисов к Системе быстрых платежей. Соответствующее письмо направил Центральный банк РФ, пишет РБК.

Уточняется, что речь идет о платежах по QR-коду, переводах между физическими лицами по запросу получателя средств и о переводах от юрлиц физлицами.

"Мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull запланировало значительное количество кредитных организаций. Речь идет о периоде, приближенном к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков", – говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, на расширение Системы быстрых платежей банкам нужно не менее 35–60 дней. В ЦБ напомнили, что системно значимые банки должны внедрить ее к 1 октября 2021 года, а кредитные организации с универсальной лицензией – к апрелю 2022 года.

По словам представителя Банка России, есть риск, что клиенты не смогут осуществлять указанные платежи из-за того, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. По данным организации, сейчас 42 банка, среди которых девять системно значимых, подключили платежи от физ- к юрлицу, в том числе и оплату покупок через QR-код.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей.

В документе говорится, что лимиты должны быть повышены до 150 тысяч рублей в сутки. Скорректировать их банки должны будут до 1 октября текущего года. По мнению регулятора, это позволит повысить доступность переводов через СБП.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в крупном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.