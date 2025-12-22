Форма поиска по сайту

22 декабря, 11:09

Магнитные бури ожидаются на Земле с 22 по 24 декабря

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле с 22 по 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отмечают, что геомагнитная обстановка будет осложнена из-за начала воздействия корональной дыры сложной формы. Она наблюдается в центре солнечного диска, охватывает Южное и часть Северного полушария Солнца.

В частности, первая короткая магнитная буря уровня G1 была зарегистрирована около полуночи 22 декабря.

"Возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2", – говорится в сообщении.

Это произойдет, если в плоскость планет опустится поток плазмы из области "сплошной черноты". При этом глобально уровень геомагнитной активности оценивается как умеренный.

Ранее сообщалось, что корональная дыра своеобразной "двукрылой" формы задела Землю и вызвала короткие магнитные бури. Их пик пришелся на ночь с 12 по 13 декабря.

До этого специалисты зафиксировали редкую "черную" вспышку на Солнце. Взрыв разбросал облако плотного холодного водорода на расстояние почти в миллион километров, что вызвало иллюзию черного пламени или темного тумана. По данным экспертов, это событие никак не повлияло на Землю.

Магнитные бури усилятся на текущей неделе

