Полиция изъяла более миллиона пачек контрафактных сигарет в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители вместе с российскими спецслужбами во время обысков изъяли свыше миллиона пачек контрафактных сигарет в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сигареты разных марок были ввезены в страну из-за границы в рамках транзитного груза. Было установлено, что продукция нелегально покупалась и перепродавалась в нескольких регионах России. Основная партия хранилась на складе в подмосковных Балашихе, Люберцах и Раменском.

Помимо немаркированной табачной продукции, во время обыска были изъяты печати, бланки и иные предметы, имеющие доказательственное значение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, хранении и сбыте товаров без маркировки.

Задержаны граждане одного из сопредельных государств. Правоохранители продолжают выявлять всех причастных к поставке и сбыту данной продукции.

Ранее было изъято 77 килограммов черной осетровой икры. Запрещенный груз обнаружили в Краснофлотском районе при досмотре большегруза. Задержан водитель.

Во время проверки выяснилось, что фура была загружена мороженой кетой. В ходе допроса задержанный заявил, что приобрел черную икру у неизвестного лица за 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.