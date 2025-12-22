Замглавы Петропавловска-Камчатского уволят из-за плохой уборки снега

Фото: kamgov.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отправить в отставку замглавы Петропавловска-Камчатского Анатолия Банника, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Отмечается, что поводом для увольнения стала неудовлетворительная организация работы по уборке городских дорог и межквартальных проездов от снега.

Помимо этого, Солодов поручил изменить подход к управлению городским хозяйством. Муниципальные власти будут обязаны ежедневно проводить совещания с подрядными организациями для оперативного контроля ситуации на улицах.

Ранее правительство Самарской области ушло в отставку. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что данное решение носит технический характер в соответствии с изменениями, которые были внесены в устав области. Кроме того, оно связано с необходимостью усиления некоторых блоков работы.

