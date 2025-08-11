Глава Белгородкой области Гладков предложил уволить чиновника за отказ ехать в приграничье

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову увольнением за отказ ехать в приграничные зоны. Об этом чиновник заявил в ходе заседания правительства, сообщает телеканал "360".

О том, что Дятлов отказывается ехать в поселок Уразово Валуйского городского округа, Гладков написал в своем телегам-канале в конце июля. Как рассказал глава региона, замминистра спорта объяснил свое нежелание обычным страхом.

Однако губернатор и коллеги остались недовольны таким ответом. По словам Гладкова, если чиновник боится выполнять свои обязанности, его пост должен занять более подходящий на эту должность человек. Он предложил сказать Дятлову "спасибо и поискать другое трудоустройство".

"Заставлять никто не собирается. Для нас человеческая жизнь – главная ценность. И это выбор каждого человека", – заключил Гладков.

Ранее сообщалось о ранении главы территориальной администрации в Белгородской области Татьяны Рябикиной в ходе атаки украинских БПЛА. Уточнялось, что в момент удара она находилась в служебном автомобиле в селе Борки. В результате атаки Рябикина получила осколочное ранение плеча, а ее водитель – баротравму.