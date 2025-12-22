Путин поручил подготовить проведение Года единства народов России в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству подготовить проведение Года единства народов России в 2026 году. Перечень поручений президента по итогам заседания Совета по межнациональному единству публикует пресс-служба Кремля.

До 30 января кабмин должен включить в проект указа положения, которые предусматривают "разработку и реализацию при участии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям плана основных мероприятий".

С инициативой о проведении Года единства народов России к президенту обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Путин поддержал его предложение.

Ранее президент указывал, что народы России объединяют общие ценности. Он подчеркнул, что власти целенаправленно поддерживают их культуру и языки и будут продолжать делать все для укрепления их единства. При этом народы России сплачиваются, когда страна сталкивается с различными испытаниями.

