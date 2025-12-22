Форма поиска по сайту

22 декабря, 11:29

Политика
ТАСС: советник главы офиса Зеленского Лещенко уволен после отставки Ермака

Советник главы офиса Зеленского Лещенко уволен после отставки Ермака – СМИ

Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко уволен со своей должности после отставки главы офиса Андрея Ермака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что с занимаемых должностей были уволены все помощники и советники руководителя офиса – как штатные, так и внештатные. Точный список уволенных не приводится, но журналисты предположили, что в него вошли также Александр Бевз, Михаил Подоляк, Элина Эльянова и Александр Роднянский.

Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляло о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. В частности, члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины.

Главным фигурантам было предъявлено обвинение в отмывании средств. В рамках расследования были проведены обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.

