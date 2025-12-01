01 декабря, 13:36Политика
Песков оценил влияние отставки Ермака на прогресс в переговорах по Украине
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, ускорится ли переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Посмотрим, практика покажет", – сказал он, передает "Газета.ру".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в конце ноября провело обыски в доме Ермака. По данным СМИ, они не были связаны с делом о коррупции в энергетике.
Позже лидер Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Ермака, а также будущих изменениях в офисе президента. Журналисты считают, что на место Ермака могут назначить премьер-министра страны Юлию Свириденко. В случае назначения ее пост может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
