Песков оценил влияние отставки Ермака на прогресс в переговорах по Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, ускорится ли переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Посмотрим, практика покажет", – сказал он, передает "Газета.ру".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в конце ноября провело обыски в доме Ермака. По данным СМИ, они не были связаны с делом о коррупции в энергетике.

Позже лидер Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Ермака, а также будущих изменениях в офисе президента. Журналисты считают, что на место Ермака могут назначить премьер-министра страны Юлию Свириденко. В случае назначения ее пост может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.