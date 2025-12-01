Форма поиска по сайту

01 декабря, 03:51

Политика

В МИД РФ заявили о возможной смене позиции Киева после отставки Ермака

Фото: AP Photo/Press Service Of The President Of Ukraine

Политический кризис на Украине открывает новые возможности для Киева, чтобы изменить свой подход к переговорам и перейти к более прагматичному курсу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

"В данном случае кризис, который на Украине происходит, создает определенные дополнительные возможности для того, чтобы Украина выбрала более прагматичный путь, нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку", – отметил дипломат.

Мирошник считает, что отставка главы офиса украинского президента Андрея Ермака не окажет какого-либо негативного влияния на дальнейший ход переговорного процесса.

"Потому что Ермак на протяжении шести лет, пока он участвовал в Минских, нормандских и других форматах, он все время разыгрывал партию на развал переговоров", – подчеркнул представитель МИД.

Вместе с тем каждое последующее предложение по урегулированию будет становиться для Киева только хуже по мере развития конфликта, отметил Мирошник. Перспектива переговоров напрямую зависит от того, насколько Украина готова к поиску компромиссов и ставит ли приоритетом прекращение кровопролития.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

