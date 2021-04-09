ЦБ отозвал лицензию у столичного Нефтепромбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Нефтепромбанка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
По данным ЦБ на 1 марта, данный банк занимал 201-е место по величине активов в банковской системе РФ.
Уточняется, что Нефтепромбанк утратил собственные средства, проводил операции с выводом активов, нарушал законы, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. В частности, в отношении банка были введены ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного коммерческого банка "Геобанк". Организация является участником системы страхования вкладов.
По информации ЦБ, Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ.
При этом россиян предупреждали, что слишком высокая ставка по депозитам может указывать на ненадежный банк. Должны насторожить и яркая реклама, и навязчивый менеджмент. Желающим подробно проанализировать, все ли в порядке с банком, стоит обратиться к сайту ЦБ.
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