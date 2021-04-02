ЦБ РФ отозвал лицензию у Геобанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного коммерческого банка "Геобанк". Организация является участником системы страхования вкладов, сообщили в пресс-службе регулятора.
По информации ЦБ, Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. В связи с этим регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в частности вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.
По величине активов организация, по данным на 1 марта 2021 года, занимала 354-е место в банковской системе России.
Ранее в ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян. Уточняется, что уровень долговой нагрузки граждан России, который выражается в соотношении всех кредитных платежей к их общим доходам, к началу 2021 года вырос до 11,7%, побив исторический рекорд.
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