В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян

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Уровень долговой нагрузки граждан России, который выражается в соотношении всех кредитных платежей к их общим доходам, к началу 2021 года вырос до 11,7%, побив исторический рекорд. Об этом сообщила руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Она пояснила, что долговая нагрузка по ипотеке увеличилась до 1,9%, по другим кредитам – до 9,8%.

"Мы видим, что долговая нагрузка подросла в прошлом году, что неудивительно. Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года", – приводит РИА Новости слова Даниловой.

По ее словам, в 2020 году наблюдались и сдерживающие рост показателя факторы, главным из которых стало уменьшение уровня кредитных ставок.

Как сообщалось, на 1 октября 2020 года совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек.