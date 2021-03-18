Банкиры рассказали, на чем экономят россияне для выплаты ипотеки

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Российские граждане чаще всего при накоплении на первоначальный взнос по ипотеке сокращают спонтанные траты, расходы на путешествия и развлечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Согласно опросу банка, 48% респондентов экономят на спонтанных тратах, чтобы взять ипотеку. На второй позиции идут расходы на путешествия (так ответили 46% россиян). На третьем месте располагаются развлечения, без которых обходятся 37% участников исследования.

Лишь четверть соотечественников никак не меняет свой бюджет, несмотря на будущую ипотеку.

Ранее эксперт объяснил дефицит квартир в РФ и дал совет покупающим жилье. Константин Апрелев уточнил, что за последние полтора года число застройщиков упало в шесть раз.