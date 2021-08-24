В ЦБ рассказали о схемах заманивания пожилых москвичей в финансовые пирамиды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза. Чаще всего жертвами злоумышленников оказываются пенсионеры: им предлагают инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю, строительство и даже в криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Всего в первом полугодии 2021 года в Московском регионе выявили 78 компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Из них 22 финансовые пирамиды обнаружили в Москве, еще 5 – в области.

Общее количество выявленных пирамид увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ЦБ полагают, что это объясняется отменой карантинных ограничений.

"Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста", – заявил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Такие компании маскируются под потребительские кооперативы или общества, имеют свои офисы и привлекают инвесторов обещаниями повышенной доходности. Например, компания с названием "Международный производственный кооператив "Парамайнекс Финанс" предлагала клиентам вложить деньги в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования, а также криптовалютные активы, обещая доходность до 25% годовых.

Реальную хозяйственную деятельность компания не вела. Поиск клиентов осуществляли при помощи холодных звонков.

"У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС", – добавил Балычев.

Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе следующих компаний: ООО "Первый лизинговый центр", ООО "Лизинг Дистрибьюшн", действующих в Москве, а также ООО "Капитал Инвест Лизинг", ООО "Лизинг Директ" и ООО "ЛК Автоэкспресс", зарегистрированных в Московской области.

Ранее Центробанк назвал финансовой пирамидой биткойн. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, покупка криптовалют несет серьезные риски: не понимая принцип работы рынка капитала, люди ожидают получить бешеную доходность и продают собственное имущество.