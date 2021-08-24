Исследование показало, что россияне чаще кладут деньги в банкомате, чем снимают

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Исследование банка "Русский стандарт" показало, что в первом полугодии на внесение пришлось 76% всех операций, а на снятие – только 24%, сообщает "Газета.ру".

"По сумме операций это соотношение оказалось также в пользу внесения: 56% против 44% соответственно. Такую модель поведения клиентов аналитики объясняют тем, что россияне с помощью банкоматов чаще стараются вносить деньги на счета, чтобы затем оплатить, к примеру, квитанцию ЖКУ или внести минимальный платеж по кредиту", – говорится в исследовании.

Там также сообщается о том, что крупные суммы снимают реже и для более серьезных покупок или обмена валют.

Такая разница в снятии и внесении средств в банкомат, по словам экспертов, обусловлена тем, что люди старались реже посещать общественные места в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой.

Ранее эксперты выяснили, кто в России предпочитает безналичный способ оплаты. В период с 2015 по 2020 год доля россиян, оплачивающих товары и услуги безналичным способом, увеличилась с 16 до 47%, в то время как число сторонников наличных уменьшилось с 57 до 22%.

Оказалось, что безналичные платежи чаще всего совершают женщины в возрасте 30–40 лет с высшим образованием, имеющие детей, обладающие высоким уровнем цифровой и финансовой грамотности, а также оценивающие свое материальное положение как "хорошее" или "очень хорошее".