В Верховном суде рассказали о наказании за снятие денег с чужой карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пленум Верховного суда заявил, что за снятие денег с чужой карты или безналичные платежи за чужой счет в России можно лишиться свободы на срок до 6 лет, сообщает РИА Новости.
"Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", – говорится в постановлении.
Такую же квалификацию получает похищение денег с банковского счета при использовании необходимой для доступа к ним конфиденциальной информации (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольная информация, пароли).
По данному пункту статьи 158 УК РФ "Кража" ответственность за преступление составляет до шести лет лишения свободы.
Само преступление считается совершенным с момента снятия денежных средств, а местом окончания является офис банка, где был открыт или велся счет (это важно для определения отдела правоохранительных органов, который займется расследованием, и суда, который рассмотрит дело в итоге).
Ранее сотрудники полиции и специалисты компании Group-IB обнаружили новую схему хищения денег со счетов россиян. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленники публиковали объявления о продаже недвижимости на популярных сайтах. Желающих приобрести объект они просили подтвердить платежеспособность.
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