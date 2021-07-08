Эксперты выяснили, кто в России предпочитает безналичный способ оплаты

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В период с 2015 по 2020 год доля россиян, оплачивающих товары и услуги безналичным способом, увеличилась с 16 до 47%, в то время как число сторонников наличных уменьшилось с 57 до 22%. Специалисты Аналитического центра НАФИ составили портреты среднестатистических россиян, предпочитающих тот или иной способ оплаты, сообщает RT.

Оказалось, что безналичные платежи чаще всего совершают женщины в возрасте 30–40 лет с высшим образованием, имеющие детей, обладающие высоким уровнем цифровой и финансовой грамотности, а также оценивающие свое материальное положение как "хорошее" или "очень хорошее". Обычно они проживают в городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек, в частности в Северо-Западном, Уральском или Дальневосточном федеральных округах страны.

Между тем наличные в основном выбирают мужчины без высшего образования, оценивающие свое материальное положение как "низкое" и живущие в небольших населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Кроме того, среди тех, кто предпочитает оплату бумажными деньгами, большинство пенсионеры.

В опросе приняли участие 5 тысяч человек старше 18 лет из 53 регионов России.

Ранее сообщалось, что москвичи стали реже снимать деньги в банкоматах: за пять лет этот показатель снизился на 40%. Все чаще товары и услуги оплачивают с помощью банковских карт. За прошлый год количество транзакций выросло на 11,5%.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, безналичная оплата товаров и услуг ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом.

