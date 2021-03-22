Эксперты выяснили, сколько россиян страхуют свое жилье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лишь 10% россиян страхуют свои дома и квартиры, сообщают специалисты "Сбербанк страхования".
Аналитики компании провели исследование в 75 городах с населением более 250 тысяч человек, результаты которого показали, что чаще других (18%) жилье страхуют жители столицы.
Страховой полис предусматривает компенсацию по самым распространенным рискам: заливам, пожарам, противоправным действиям третьих лиц, чрезвычайным ситуациям, стихийным бедствиям. Также страховка включает ответственность перед соседями.
В последний год россияне стали чаще проводить ремонты в своих квартирах, из-за чего выросла актуальность последнего риска. 7,2% участников исследования "Сбербанк страхования" говорят, что их соседи недавно делали ремонт, каждому пятому это доставило неудобства.
Страховка может покрыть и расходы на устранение последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.
"Полис "Сбербанк страхования" по программе "Защита дома +" можно приобрести во всех столичных отделениях Сбербанка, а также в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", причем в "Сбербанк Онлайн" с 22 по 28 марта 2021 года полис можно оформить со скидкой 25%", – сказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы Сбербанка" Катрин Соомре привела данные ЦБ, в которых отмечается, что 20% выплат по страховым случаям связаны с авариями систем отопления, водопровода и канализации.
Ранее в Сбербанке рассказали, от чего чаще всего страхуются москвичи. Всего в 2020 году жители Москвы заключили 815 тысяч договоров рискового страхования в компаниях "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни".
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