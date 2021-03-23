Эксперт рассказал, как бороться с навязыванием дополнительных услуг в банке

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Необходимо внимательно читать договор и повышать свою финансовую грамотность, чтобы сотрудники банка не навязали вам дополнительные услуги. Об этом сообщил финансовый аналитик Денис Давыдов.

По его словам, нужно спрашивать у специалистов о финальной стоимости продукта. Если банковский работник утверждает, что отказаться от страховки нельзя, то стоит изучить аналогичные предложения в других организациях или пожаловаться в Роспотребнадзор.



Кроме того, эксперт отметил, что навязывание дополнительных услуг вполне законно. Давыдов сравнил оформление кредита с покупкой коробки яблок.

"Первый ряд выложен красиво и натерто, а второй – с гнильцой. Вы купили коробку. На кого будете обижаться, что не посмотрели внутрь?" – цитирует специалиста Pravda.Ru.

Он также добавил, что клиенты банков должны понимать, какую покупку они совершают.

Ранее сообщалось, что допустивший значительную просрочку по ипотеке рискует лишиться жилья, продолжая выплачивать банку остаток долга. Судебные издержки, штрафы и пени, сумма которых может достигать двух миллионов рублей, также лягут на должника.