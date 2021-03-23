Эксперт рассказал, как бороться с навязыванием дополнительных услуг в банке

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Необходимо внимательно читать договор и повышать свою финансовую грамотность, чтобы сотрудники банка не навязали вам дополнительные услуги. Об этом сообщил финансовый аналитик Денис Давыдов.
По его словам, нужно спрашивать у специалистов о финальной стоимости продукта. Если банковский работник утверждает, что отказаться от страховки нельзя, то стоит изучить аналогичные предложения в других организациях или пожаловаться в Роспотребнадзор.
Кроме того, эксперт отметил, что навязывание дополнительных услуг вполне законно. Давыдов сравнил оформление кредита с покупкой коробки яблок.
"Первый ряд выложен красиво и натерто, а второй – с гнильцой. Вы купили коробку. На кого будете обижаться, что не посмотрели внутрь?" – цитирует специалиста Pravda.Ru.
Он также добавил, что клиенты банков должны понимать, какую покупку они совершают.
Ранее сообщалось, что допустивший значительную просрочку по ипотеке рискует лишиться жилья, продолжая выплачивать банку остаток долга. Судебные издержки, штрафы и пени, сумма которых может достигать двух миллионов рублей, также лягут на должника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: