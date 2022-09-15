В ГД внесли проект о полномочиях кабмина индексировать пенсии прокурорам и следователям

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмин получит полномочия принимать решение об индексации пенсий прокурорам и следователям. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается установить полномочие правительства РФ по принятию решения об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада, доплаты за классный чин, доплаты за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям", – говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатива позволит в дальнейшем быстро реализовывать решения, связанные с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей при изменении ситуации в экономике.
Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству создать единый информационный ресурс, где все россияне смогут узнать о льготах, которые им положены.
Отмечалось, что данная инициатива направлена на повышение адресности и эффективности предоставления гражданам мер социальной поддержки на всех уровнях. Предполагается, что с помощью портала россияне смогут в любое время получать в онлайн-формате сведения о всех льготах, выплатах и других видах государственной помощи, положенных им в зависимости от региона проживания, социального статуса и жизненной ситуации.
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