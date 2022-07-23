В РФ предложили создать единый портал с информацией о мерах соцподдержки граждан

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству создать единый информационный ресурс, где все россияне смогут узнать о льготах, которые им положены. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что данная инициатива направлена на повышение адресности и эффективности предоставления гражданам мер социальной поддержки на всех уровнях. Предполагается, что с помощью портала россияне смогут в любое время получать в онлайн-формате сведения о всех льготах, выплатах и других видах государственной помощи, положенных им в зависимости от региона проживания, социального статуса и жизненной ситуации.
В ведомстве напомнили, что в РФ ввели доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, новые выплаты для семей с детьми и расширили возможность использования средств материнского капитала, однако до сих пор еще не все граждане об этом осведомлены.
"Практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности граждан о предусмотренных для них федеральных и региональных льготах, механизмах материальной и иной поддержки вследствие размещения соответствующих данных в разрозненных информационных источниках", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Краснов поручил принять меры для обеспечения жильем многодетных семей в России. В ходе личного приема граждан в Томске к нему обратилась местная жительница, у которой семеро детей. Она рассказала, что проживает вместе с детьми в квартире площадью 20 квадратных метров в доме с печным отоплением. Дом уже восемь лет является аварийным, однако расселять его администрация не спешит. Генпрокурор РФ тогда заявил, что данная ситуация свидетельствует о равнодушии местных чиновников.
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