Генпрокурор РФ предложил сократить таможенные процедуры при ввозе товаров

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Максимальное сокращение таможенных процедур при ввозе товаров на территорию России стало бы эффективной мерой поддержки бизнеса, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимо максимально сократить время непосредственного оформления участниками внешнеэкономической деятельности ввозимых товаров, осуществляя процедуру таможенного контроля в конечном пункте их доставки", – сказал он.

По словам Краснова, российское законодательство предусматривает такую возможность. Кроме того, уверен генпрокурор, текущая ситуация требует ускорения процесса разработки критериев проверки юридических лиц с учетом риск-ориентированного подхода.

"Предусмотренный для этого стратегией таможенной службы конец 2024 года уже никого из нас не устраивает. Соответствующие предложения нами также подготовлены и сейчас прорабатываются", – добавил Краснов.

Ранее российские аэропорты обратились к правительству с просьбой до конца 2023 года разрешить работу магазинов беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Ожидается, что это позволит воздушным гаваням повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных.