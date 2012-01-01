Пользователи Сети ошарашены новостью о скором пополнении в семье Александра Петрова

Актер Александр Петров сообщил, что они с женой, Викторией Антоновой, ждут прибавления в семье. Отношения пары изначально развивались стремительно: прошлой осенью они поженились спустя несколько свиданий. Почему жизнь звездной семьи вызывает так много обсуждений в соцсетях – в материале Москвы 24.

"Ждем тебя"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Victoria Petrova

18 декабря 35-летний актер Александр Петров и его 23-летняя жена Виктория Антонова поделились радостной новостью – они ждут первенца. Будущие родители выложили в соцсетях несколько фото, на которых они обнимаются, а у Антоновой виден заметно округлившийся живот.

"Ждем тебя", – лаконично подписали кадры супруги. Пол ребенка пара раскрывать не стала, как и предполагаемую дату родов. Подписчики тут же принялись поздравлять Александра и Викторию в комментариях.

"Легкой беременности и родов!", "Как у вас все быстро получилось, наверное, это и есть судьба!", "Вау! Ничего себе, как стремительно!", "Успели в Год семьи", написали фолловеры.

Впервые об интересном положении супруги Петрова заговорили в ноябре. Тогда пара появилась на премьере авторского спектакля актера "25.01" в арт-холле "Музосфера". Виктория надела черные брюки и просторный пиджак, который постоянно поправляла, так как из-под него то и дело норовил выглянуть округлившийся живот.

"Когда ОНА – понимаешь за секунду"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Victoria Petrova

По словам звезды "Полицейского с Рублевки", Виктория – это лучшее, что с ним происходило в жизни. В сентябре 2023 года Александр написал в своем блоге, что случайно познакомился на улице с девушкой в конце лета и сразу понял, что перед ним – "та самая". Актер медлить не стал и уже спустя несколько свиданий позвал возлюбленную под венец.

"10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА – понимаешь в секунду. Вика – не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей", – сообщал актер подписчикам.

СМИ тут же принялись наводить справки о новоиспеченной супруге артиста. Оказалась, что Виктория действительно не связана с киноиндустрией и шоу-бизнесом, родилась в многодетной семье в подмосковном Подольске, работала в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны вместе с мамой и отчимом. У нее 5 родных братьев и сестер.

"Друг, R.I.P...."

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Victoria Petrova

Через два месяца после официальной регистрации молодожены закатили шикарную вечеринку, на которую приехали многие звездные друзья Петрова. Впрочем некоторые мероприятие проигнорировали и осудили артиста за скоропалительный брак.

С 2019 года Петров состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Знаменитости вели совместный быт, благоустраивали семейное гнездышко и завели кошку по кличке Саманта.

Стася рассказывала журналистам, что хочет замуж, и многие надеялись, что их история любви закончится походом в ЗАГС. Но вместо этого в сентябре 2023 года Александр внезапно объявил, что женился на другой. Причем о расставании Петров и Милославская не объявляли и еще в июне 2023-го вместе гуляли на свадьбе друзей.

Среди тех, кто осудил артиста, была и актриса Кристина Асмус, одна из близких подруг Милославской. На известие о женитьбе Петрова она отреагировала траурным постом, разместив в соцсетях черный квадрат с надписью: "Друг, R.I.P....".

Сама же Милославская никак не комментировала разрыв с экс-возлюбленным, лишь однажды "потроллила" его в соцсетях. В сентябре 2023 года звезда разместила у себя на странице свое фото с обновленного портретного фойе Театра им. Ермоловой. Девушку в комментариях тут же засыпали комплиментами, а один из фолловеров написал: "Вот бы случайно встретить вас на улице". Стася оценила шутку и поиронизировала в ответ: "Но только при условии, что вы из полной семьи!"

До Милославской у Петрова были отношения с актрисой Ириной Старшенбаум. Артисты познакомились на съемках фильма "Притяжение" в 2015 году, а уже в 2017-м объявили о помолвке, но до свадьбы дело тоже так и не дошло. Звезды расстались в 2019-м после 3,5 года отношений. Кстати, Ирина, в отличие от Стаси, поздравила в соцсетях экс-возлюбленного с бракосочетанием.