Пользователи Сети оценили шутку Дибровой про развод Джигана и Оксаны Самойловой

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина неожиданно прокомментировала разлад в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Подписчики оценили иронию матери троих детей и предложили ей высказаться на тему других звездных разводов. Какие еще знаменитости громко шутили в Сети и сочли ли их шутки удачными, читайте в материале Москвы 24.

Полина Диброва

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana; polinadibrova

Официально свободная 36-летняя Полина Диброва прокомментировала в своем телеграм-канале новости о возможном разводе рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Женщина воспользовалась поводом, чтобы высмеять образ разлучницы, который ей приписали пользователи Сети из-за скандального расставания с телеведущим и романа с бизнесменом Романом Товстиком.





Полина Диброва бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата. Хотя он так сексуально лысеет, как фасоль.

Диброва не зря упомянула бобовую культуру: журналисты и подписчики сочли это ответом на слова Дмитрия. За несколько дней до этого телеведущий появился со старшим сыном Сашей на премьере проекта Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", где высказался по поводу скандалов, связанных с его семьей.

"Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, ты можешь облысеть, как фасоль. Но будут показывать при этом Диброва!" – заявил тогда телеведущий.

Полина же не ограничилась одним постом и продолжила иронизировать над семейными проблемами Джигана.

"А еще у него детей много. Все, как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль?" – написала Диброва.

Подписчики живо отреагировали на посты многодетной матери. Одни оценили юмор женщины, а другие оставили едкие комментарии.

"Есть еще Александр Лебедев, свежеразведенный с Леной Перминовой, там тоже много детей"; "Полин, Ивлев разводится с Лерой. Скажи честно, твой след?"; "у Джигана вкус шикарный, вы точно не в его вкусе"; "качество юмора – отражение интеллекта"; "это придирки, потому что шутка остроумная"; "Полина, отжигай, никого не слушай. Шутка – зачет", – не скупились на комментарии пользователи Сети.

Прохор Шаляпин

Блогер и певец тоже может похвастаться необычным чувством юмора. В Сети завирусился ролик из шоу, в котором Шаляпин неоднозначно пошутил над ребенком.

"Это я для тебя уступаю", – ответил Прохор на вопрос мальчика, работал ли блогер грузчиком.

Шутка вызвала споры среди пользователей Сети. Одни обвинили певца в расизме, другие потребовали вовсе "отменить" его.

На фоне хейта Прохор заявил Москве 24, что оправдываться не собирается, ведь это было юмористическое шоу, да и он вел себя "максимально деликатно" с детьми.

В свою очередь, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с изданием "Абзац" тоже посчитал высказывание Шаляпина неприемлемым.

"Прохора Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несет в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства. Со сцены его необходимо убрать. Зачем нам в медиа больной человек? У нас таких хватает. Сегодня он оскорбил ребенка, а завтра что выкинет?" – заявил Бородин.

В свою очередь Прохор в разговоре с "Лентой.ру" назвал общественника "опасным явлением", заявив, что тот лишь пиарится за счет Шаляпина, а на деле вызывает у публики "раздражение" и является "лишним звеном", потому что никто не воспринимает его всерьез.

Аврора Киба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba; телеграм-канал "Обо всем, о женском"

В начале октября 19-летняя невеста Григория Лепса поделилась в своих соцсетях шуткой на грани фола. Девушка запостила фотографию с показа Balenciaga, на которой рядом сидели возлюбленная футболиста-миллиардера Криштиану Роналду Джорджина Родригез и супруга предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес. Дамы засветили свои роскошные кольца (СМИ оценивали помолвочное украшение Джорджины в сумму от 2,5 до 5 миллионов долларов, а изделие на пальце Санчес – в 6 миллионов). Журналисты назвали такую демонстрацию ювелирки "битвой бриллиантов", а Аврора решила пошутить на эту тему.

"Ну что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу... А то придется всему шоу-бизнесу скидываться", – написала Киба.

Шутка разлетелась по Сети.

"Невеста Лепса Аврора Киба уже планирует второго мужа. Ну, в целом логично"; "интересно, как относится сам "Гриша" к подобным шуткам от своей 19-летней избранницы", – комментировали пост Авроры телеграм-каналы.

Анастасия Решетова

В январе этого года блогер подверглась критике в Сети за неудачную шутку на собственном дне рождения. Поводом стал ролик с празднования, на котором Алексей Чумаков пригласил именинницу на сцену и предложил спеть с ним.

"Я не певица, вы меня перепутали", – заявила Решетова после нескольких скромных попыток продемонстрировать свои вокальные данные.

Видео спровоцировало пользователей Сети на бурные споры. Некоторые решили, что Анастасия намекнула на Алсу. Блогера винили в разводе певицы с бизнесменом Яном Абрамовым, при этом сама Алсу косвенно подтверждала слухи. Однако нашлись и те, кто вступился за Решетову.

"Все спекулирует на уже отжитом скандале. Больше пока не на чем"; "сколько можно… Нужно же иметь свое достоинство"; "она отказалась петь, потому что она модель. Где она сказала про Алсу?" – спорили подписчики.

Слава

В начале года исполнительнице пришлось оправдываться за своеобразное чувство юмора. Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) во время презентации совместного клипа с Анной Семенович в резкой форме дала понять журналистам, что будет отвечать только на вопросы по заявленной теме.





Слава певица Если кто-то задаст вопрос не по клипу, будет послан, клянусь! Вы нам портите постоянно настроение своими вонючими бестактными вопросами. Потому что мы говорим, а они потом пишут всякую ерунду!

После этого Сланевская засмеялась, заявив, что это была шутка, однако ролик быстро распространился в Сети, вызвав волну негатива в адрес исполнительницы.

На следующий день после инцидента Слава поспешила оправдаться в соцсетях, выложив видео, в котором рассказала, что этот момент был постановочным, чтобы привлечь внимание к новому клипу. Певица посетовала, что сейчас работает "именно такой промоушен". Но подписчики не поверили в искренность Славы и решили, что она лишь попыталась неловко замять назревающий скандал.

Блогер и певица Айза-Лилуна Ай тоже осудила поведение Сланевской, заявив, что журналистика – серьезная профессия, "которую стоит уважать". Экс-возлюбленная рэпера Гуфа также отметила, что без представителей СМИ артисты будут нужны только "маме, папе" и ближайшему окружению.