07 ноября, 15:10

Шоу-бизнес
Дизайнер Катя Добрякова спровоцировала скандал в Сети своими требованиями к няням

"Без акцента говорят?" Из-за чего дизайнера Катю Добрякову захейтили в Сети

Звездный дизайнер Катя Добрякова оказалась в центре скандала в Сети. Она пошутила насчет своих требований к няне ребенка, однако многие пользователи не оценили юмор и обвинили женщину в расизме. Подробности – в материале Москвы 24.

"Зубы есть вообще?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/k_dobryakova

Звездный дизайнер Катя Добрякова опубликовала в своем аккаунте переписку: в ней она обсуждала выбор няни для ее сына Габриэля, который был рожден от скандально известного колумбийского виолончелиста Анджело Торреса. Собеседница женщины уточнила, что есть две подходящие кандидатуры на вакансию и обозначила их национальности: грузинка и молдаванка. У Добряковой возник ряд вопросов.

"Без акцента говорят? Зубы не золотые? Зубы есть вообще? Если есть, подойдут", – написала Катя в ответ.

Однако пользователи соцсетей заподозрили двойные стандарты и напомнили, что Добрякова родила ребенка от гражданина другой страны.

"Акцент колумбийца не смущал, а молдаван – смущает", "вышло гаденько", "я в шоках", "о выборе мужчины бы так переживала", – возмутились комментаторы.

Судя по постам в соцсетях, Добрякова ищет няню с лета этого года. В конце июня она делилась с подписчиками трудностями, связанными с отсутствием помощницы: прежняя, по словам дизайнера, за пару дней до своей смены сообщила о том, что больше не будет работать в семье Добряковой. Женщина призналась, что внезапное увольнение сотрудницы "поставило на стоп все рабочие процессы".

Катя также написала, что ежедневно изучает множество анкет, но найти подходящую няню непросто.

Каждый день я читаю кучу анкет, собеседую соискателей, знакомлюсь, и никого подходящего не могу найти. Как же тяжело встретить вменяемого, доброго и чуткого своего человека.
Катя Добрякова
дизайнер

Дизайнер также отмечала, что наконец к ней пришла подходящая няня. Однако спустя пару пробных дней соискательница заявила, что не согласна на оговоренную сумму, и отправилась на другие собеседования.

Скандальный роман

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/k_dobryakova

Добрякова начинала карьеру с бренда подушек и создания обложек для музыкальных альбомов. Позже дизайнер стала делать футболки и свитшоты с авторскими принтами, которые носили Юлия Савичева, Динара Сафина, Равшана Куркова, Анна Михалкова и другие знаменитости.

Затем Добрякова открыла шоурумы в Москве и, по данным ряда СМИ, даже в городах Европы. Однако в 2019-м она заявила, что уходит из собственной компании. Вскоре закрылся и сам бренд, а Катя занялась развитием других проектов, среди которых – кондитерские.

Новый виток популярности у нее произошел благодаря скандалу, разразившемуся в апреле прошлого года. Тогда вышел документальный фильм Ксении Собчак о колумбийском виолончелисте Анджело Торресе. Мужчина знакомился со светскими дамами Москвы, представлялся состоятельным бизнесменом из успешной и влиятельной семьи, располагал к себе женщин. На деле он параллельно встречался сразу с несколькими девушками. Его жертвами стали порядка 10 женщин.

Катя оказалась одной из них и в декабре 2023 года родила от мужчины сына Габриэля. Добрякова приняла участие в фильме Собчак и рассказала свою историю, чтобы предостеречь других доверчивых женщин. Дизайнер уточнила, что познакомилась с Анджело во время одного из эфиров на радио. Затем между ними закрутился роман: мужчина красиво играл на музыкальных инструментах, ухаживал, рассказывал трогательные истории о неудачах в личной жизни и о том, что мечтает о крепкой семье, жене и детях. Добрякова отмечала, что Торрес был любезным, галантным и щедрым, обаяв всех ее подруг и даже родителей.

Затем возлюбленный заявил, что у него серьезные проблемы с бывшей супругой, у которой от него дети, и попросил дать возможность пожить у Кати. Он настаивал на том, что хочет от нее ребенка, и когда Добрякова забеременела, сделал ей предложение. Однако дизайнер не торопилась выходить замуж: уже тогда ее стали настораживать нестыковки в истории избранника. По словам Кати, пока он жил у нее, она содержала их обоих, покупая продукты и одежду. Но когда она заговорила с Анджело о деньгах, тот вышел из себя, ушел и больше не возвращался, заблокировав ее в соцсетях.

Позже Добрякова узнала, что, пока он состоял в отношениях с ней, у него были такие же "серьезные" романы и с другими девушками, причем некоторые из них тоже оказались беременны от музыканта.

