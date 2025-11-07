Дизайнер Катя Добрякова спровоцировала скандал в Сети своими требованиями к няням

Звездный дизайнер Катя Добрякова оказалась в центре скандала в Сети. Она пошутила насчет своих требований к няне ребенка, однако многие пользователи не оценили юмор и обвинили женщину в расизме. Подробности – в материале Москвы 24.

"Зубы есть вообще?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/k_dobryakova

Звездный дизайнер Катя Добрякова опубликовала в своем аккаунте переписку: в ней она обсуждала выбор няни для ее сына Габриэля, который был рожден от скандально известного колумбийского виолончелиста Анджело Торреса. Собеседница женщины уточнила, что есть две подходящие кандидатуры на вакансию и обозначила их национальности: грузинка и молдаванка. У Добряковой возник ряд вопросов.

"Без акцента говорят? Зубы не золотые? Зубы есть вообще? Если есть, подойдут", – написала Катя в ответ.

Однако пользователи соцсетей заподозрили двойные стандарты и напомнили, что Добрякова родила ребенка от гражданина другой страны.

"Акцент колумбийца не смущал, а молдаван – смущает", "вышло гаденько", "я в шоках", "о выборе мужчины бы так переживала", – возмутились комментаторы.

Судя по постам в соцсетях, Добрякова ищет няню с лета этого года. В конце июня она делилась с подписчиками трудностями, связанными с отсутствием помощницы: прежняя, по словам дизайнера, за пару дней до своей смены сообщила о том, что больше не будет работать в семье Добряковой. Женщина призналась, что внезапное увольнение сотрудницы "поставило на стоп все рабочие процессы".

Катя также написала, что ежедневно изучает множество анкет, но найти подходящую няню непросто.





Катя Добрякова дизайнер Каждый день я читаю кучу анкет, собеседую соискателей, знакомлюсь, и никого подходящего не могу найти. Как же тяжело встретить вменяемого, доброго и чуткого своего человека.

Дизайнер также отмечала, что наконец к ней пришла подходящая няня. Однако спустя пару пробных дней соискательница заявила, что не согласна на оговоренную сумму, и отправилась на другие собеседования.

Скандальный роман

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/k_dobryakova

Добрякова начинала карьеру с бренда подушек и создания обложек для музыкальных альбомов. Позже дизайнер стала делать футболки и свитшоты с авторскими принтами, которые носили Юлия Савичева, Динара Сафина, Равшана Куркова, Анна Михалкова и другие знаменитости.

Затем Добрякова открыла шоурумы в Москве и, по данным ряда СМИ, даже в городах Европы. Однако в 2019-м она заявила, что уходит из собственной компании. Вскоре закрылся и сам бренд, а Катя занялась развитием других проектов, среди которых – кондитерские.

Новый виток популярности у нее произошел благодаря скандалу, разразившемуся в апреле прошлого года. Тогда вышел документальный фильм Ксении Собчак о колумбийском виолончелисте Анджело Торресе. Мужчина знакомился со светскими дамами Москвы, представлялся состоятельным бизнесменом из успешной и влиятельной семьи, располагал к себе женщин. На деле он параллельно встречался сразу с несколькими девушками. Его жертвами стали порядка 10 женщин.

Катя оказалась одной из них и в декабре 2023 года родила от мужчины сына Габриэля. Добрякова приняла участие в фильме Собчак и рассказала свою историю, чтобы предостеречь других доверчивых женщин. Дизайнер уточнила, что познакомилась с Анджело во время одного из эфиров на радио. Затем между ними закрутился роман: мужчина красиво играл на музыкальных инструментах, ухаживал, рассказывал трогательные истории о неудачах в личной жизни и о том, что мечтает о крепкой семье, жене и детях. Добрякова отмечала, что Торрес был любезным, галантным и щедрым, обаяв всех ее подруг и даже родителей.

Затем возлюбленный заявил, что у него серьезные проблемы с бывшей супругой, у которой от него дети, и попросил дать возможность пожить у Кати. Он настаивал на том, что хочет от нее ребенка, и когда Добрякова забеременела, сделал ей предложение. Однако дизайнер не торопилась выходить замуж: уже тогда ее стали настораживать нестыковки в истории избранника. По словам Кати, пока он жил у нее, она содержала их обоих, покупая продукты и одежду. Но когда она заговорила с Анджело о деньгах, тот вышел из себя, ушел и больше не возвращался, заблокировав ее в соцсетях.

Позже Добрякова узнала, что, пока он состоял в отношениях с ней, у него были такие же "серьезные" романы и с другими девушками, причем некоторые из них тоже оказались беременны от музыканта.