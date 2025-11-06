Яна Рудковская вступила в публичный спор по поводу таланта сына

В Сети раскритиковали звездных родителей, продюсера Яну Рудковскую и фигуриста Евгения Плющенко, из-за того, что их сын Александр выступил в ледовом шоу на фоне сильного недомогания. Публичное обсуждение здоровья подростка перетекло в обмен мнениями по поводу таланта юного фигуриста. Подробности – в материале Москвы 24.

"Откатался, герой"

Публичный скандал с участием продюсера Яны Рудковской разгорелся в начале ноября. 3-го числа супруг знаменитости, фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил 43-летие. В этот день он выступил в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на арену вышел и 12-летний сын Александр, также известный в Сети как Гном Гномыч.

В тот же день именинник дал интервью изданию Sport24, в котором рассказал, что в момент выступления сын чувствовал себя плохо.

"У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали – все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя – приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой", – рассказал Плющенко.

Кроме того, в СМИ распространилась информация, что сразу после выступления Гном Гномыча якобы госпитализировали. В Сети принялись критиковать знаменитых родителей, которые выпустили ребенка в таком состоянии на лед.

На следующий день Рудковская вышла на связь в своем телеграм-канале и объяснила подписчикам, что у сына действительно был тяжелый день, но "не настолько сложный", как об этом написали в СМИ. Продюсер также опубликовала видеообращение ребенка. Александр рассказал, что чувствует себя хорошо и скорая его не забирала, а просто приехала осмотреть.





Александр Плющенко сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко По поводу того, что я вышел на шоу с температурой – это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить, и тем более это был день рождения моего отца.

5 ноября продюсер подтвердила в беседе с изданием Sport24, что сын находится в удовлетворительном состоянии и в ближайшее время снова может приступить к тренировкам. Рудковская уточнила, что они с семьей уже вернулись в Москву и Саша восстанавливается дома – врачи посоветовали ему отлежаться несколько дней.

"После этого, если будет хорошая температура, выйдет на тренировки – будет в строю. Сейчас ждем анализы, чтобы понять этиологию вируса. Сейчас пока никто не может понять, что за вирус, потому что он дает только высокую температуру. Горло не болит, насморка нет. Только температура и тошнота. У него и у нас взяли все анализы, но говорят, что это какая-то мутирующая форма ротавируса, поэтому сложно определить. Из нас всех заболел только Саша", – рассказала Рудковская.

"Совсем не как папа!"

Несмотря на то что состояние подростка улучшилось, конфликт в Сети с участием его звездной мамы получил продолжение. 5 ноября телеграм-канал "Героиня Татлера" с более чем 100 тысячами подписчиков опубликовал пост: в нем автор восхитился тем, что "Гном Гномыч растет ответственным парнем, с настоящим спортивным характером и чувством ответственности". При этом в публикации было обращено внимание на "один реально неприятный факт".

"Вот только он не очень талантлив в фигурном катании. Совсем не как папа! И этот факт сильно обесценивает жертву собственного здоровья ради выступления, увы", – говорилось в посте.

Яна вступила в спор: она опубликовала ответ в своем телеграм-канале, заявив, что ее супруг в подростковом возрасте катался не лучше сына.





Яна Рудковская продюсер Открою Вам маленький секрет, Евгений Плющенко в возрасте Саши прыгал тот же самый прыжковый контент, однако катался гораздо хуже сына. Об этом свидетельствуют показания не только очевидцев, но и его тренера – великого Алексея Николаевича Мишина.

Кроме того, Рудковская привела в пример 20-летнего американского фигуриста Илью Малинина, который стал двукратным чемпионом мира. По словам продюсера, в возрасте Саши спортсмен "был даже без тройных прыжков, однако же это не помешало в будущем сделать первым аксель в 4,5 оборота".

Яна также отметила, что у ее сына впереди долгий путь, заявив, что пока выводы делать рано, ведь "цыплят-то по осени считают". Продюсер пригласила автора поста на ледовые шоу с участием Александра и выразила уверенность, что после этого критик изменит свое мнение.

В ответ в телеграм-канале появилась публикация с обещанием подождать осени и уже тогда вновь пересчитать цыплят.