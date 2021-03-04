Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с животными в Подмосковье

21:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Прокуратура Московской области организовала проверку информации о жестоком обращении с животными в Зарайске, сообщают "Дни.ру".
"Прокуратура Московской области организовала проверку информации СМИ о жестоком обращении с животными в городском округе Зарайск. Из опубликованной информации следует, что несколько собак были отравлены в районе Красный Восток и на улице Привокзальной", – сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Григорьева.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в Зарайске три бездомные собаки умерли в результате отравления. Позднее появилась информация о еще нескольких подобных случаях. Всего за несколько дней в городе от отравления умерли 10 бездомных собак и два домашних кота.
До этого депутат МГД Игорь Бускин призывал жителей столицы сообщать полицейским о случаях жестокого обращения с животными. Он отметил, что к людям нужно применять меры по всей строгости закона за агрессию к питомцам.
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