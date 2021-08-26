В Москве блогеры брызнули прохожей в лицо из перцового баллончика

Полиция занялась проверкой после нападения блогеров с перцовым баллончиком на женщину в Измайловском парке. Видео стримеры выложили в Сеть, ников своих они не скрывают.

Сначала несколько взрослых мужчин издевались над прохожей на словах, предлагали лечь на рельсы, а затем брызнули из перцового баллончика ей прямо в лицо.

Почему-то участникам нападения все это показалось смешным, а вот зрители не одобрили. Шокированная пострадавшая просто ушла. Но ее обязательно допросят во время проверки, которую контролирует прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.