Распылившему газ на акции в Москве запросили 8 лет колонии

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Представитель гособвинения попросил суд приговорить к восьми годам лишения свободы Павла Грин-Романова.

Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина.

Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в столице.

Грин-Романову предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ. Вторая часть данной статьи подразумевает, что действия угрожали жизни и здоровью правоохранителя.

По версии следствия, "агрессивно настроенный молодой человек" распылил содержимое перцового баллончика в лицо правоохранителю около Комсомольской площади.

После задержания мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину и был арестован.

Тверской районный суд ранее назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий Глебу Марьясову по делу о блокировании движения на акции 23 января в столице.

Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.

МВД и прокуратура призывали не принимать участие в незаконных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.