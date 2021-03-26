Полномочия депутата Галяминой прекратили из-за судимости

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Совет депутатов Тимирязевского района Москвы прекратил полномочия муниципального депутата Юлии Галяминой, передает ТАСС.

Как сообщил ее пресс-секретарь Николай Касьян, решение принято восемью голосами "за" и пятью – "против". 11 марта Мосгорсуд признал законным приговор Галяминой за нарушение правил организации митинга.

До этого Тверской суд Москвы приговорил ее к двум годам условно по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По данным СК, Галямина призывала прийти на незаконную акцию в Москве 15 июля 2020 года, собравшую не менее 400 человек. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции.

Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина за участие в несанкционированной акции 23 января.