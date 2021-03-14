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Общество

05:34

Глава Госдепа прокомментировал задержания на форуме в Москве

за рубежом общество

Фото: TASS/ZUMA

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание участников форума "Объединенных демократов" в Москве.

По мнению, главы Госдепартамента, муниципальных депутатов и политиков задержали "на сомнительных основаниях".

В Twitter Блинкен также призвал "положить конец преследованию" тех, кого он считает "независимыми голосами".

Ранее в МВД сообщили, что полиция задержала около 200 человек в гостинице на востоке столицы. Отмечалось, что представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия.

При этом основанием для задержания стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, среди участников выявили членов организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ.

Среди задержанных были муниципальный депутат Илья Яшин, представитель Тимирязевского района Юлия Галямина, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, политик Евгений Ройзман и петербургский депутат Максим Резник.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович позже рассказала, что всех задержанных отпустили.

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