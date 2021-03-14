Глава Госдепа прокомментировал задержания на форуме в Москве

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Фото: TASS/ZUMA
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание участников форума "Объединенных демократов" в Москве.
По мнению, главы Госдепартамента, муниципальных депутатов и политиков задержали "на сомнительных основаниях".
В Twitter Блинкен также призвал "положить конец преследованию" тех, кого он считает "независимыми голосами".
Ранее в МВД сообщили, что полиция задержала около 200 человек в гостинице на востоке столицы. Отмечалось, что представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия.
При этом основанием для задержания стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, среди участников выявили членов организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ.
Среди задержанных были муниципальный депутат Илья Яшин, представитель Тимирязевского района Юлия Галямина, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, политик Евгений Ройзман и петербургский депутат Максим Резник.
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович позже рассказала, что всех задержанных отпустили.
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